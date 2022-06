Napoli, il collaboratore di Spalletti Calzona in corsa per la panchina della Slovacchia

Dopo Daniele Baldini, Spalletti rischia di perdere un altro componente del suo staff. Francesco Calzona, infatti, sarebbe in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico della Slovacchia.

L'ex vice di Maurizio Sarri in azzurro, 53 anni, tornato a Napoli l'estate scorsa per entrare a far parte dello staff tecnico dell'ex Roma e Inter, sarebbe tra i principali candidati a guidare la nazionale slovacca, come riferisce Sport.sk, insieme al ceco Ivan Hasek.

Chi conosce molto bene Calzona è lo storico ex capitano della Slovacchia Marek Hamsik, che dopo l'addio potrebbe avere un ruolo nella selezione del suo paese.