Ssc Napoli in lutto: addio ad una figura storica del club partenopeo

Ssc Napoli in lutto per la scomparsa di una storica dipendente della società, Francesca Conte. Il club partenopeo, con un messaggio su Twitter, ha voluto partecipare al dolore dei familiari per la scomparsa della donna.

"La Ssc Napoli partecipa al dolore per la scomparsa di Francesca Conte, storica dipendente del club azzurro da metà degli anni '70 ai primi anni 2000", il tweet pubblicato sull'account ufficiale.