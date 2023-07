Francesca Brienza: "Mi godrò il derby del sole tra Napoli e Roma come una festa in famiglia"

"Mi godrò il derby del Sole come lo intendo io: una festa in famiglia. Resto tifosa della Roma, certo, sarebbe strano il contrario, ma negli anni ho seguito con trasporto anche tante squadre per lavoro, che mi ha insegnato a scindere, a gustarmi il bel calcio a prescindere dalla fede, e per vita privata supportando il lavoro del mio compagno. Farò quindi lo stesso con il Napoli e tiferò anche i suoi colori". Così Francesca Brienza, giornalista sportiva e compagna di vita di Rudi Garcia, si è espressa nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La prima uscita con Garcia

"Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui. Per me Rudi era il mister. Poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo ho chiesto il permesso al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio, probabilmente non avrei mai accettato quel caffè".

La nascita del figlio

Francesca Brienza ha parlato anche dell'imminente nascita del primo figlio della coppia, che nascerà a Nizza, dove la giornalista ha fatto le sue prime visite: "Non partorirò qui per chissà quale velleità. Il motivo è pratico".