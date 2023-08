Calciomercato Napoli, ufficiale una doppia operazione in uscita

Doppia operazione in uscita per il Napoli. Il club partenopeo ha ceduto a titolo temporaneo per un anno il centrocampista Michael Folorunsho all’Hellas Verona.

Dopo la stagione in Serie B in prestito al Bari e dopo aver partecipato ad entrambi i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro con gli azzurri, per il classe 1998 arriva, dunque, la grande occasione di giocare nella massima serie, dopo tanta gavetta tra la serie cadetta e la C.

“Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Michael Folorunsho, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”, si legge nella nota ufficiale del club scaligero.

Ceduto con la stessa formula anche il difensore, classe 2003, Nosa Edward Obaretin al Trento Calcio, squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie C.

“Quando mi è arrivata la chiamata del club gialloblù non ho avuto dubbi. Il fatto che una società solida e ambiziosa come questa mi abbia cercato, mi ha inorgoglito e mi ha convinto immediatamente. Sono qui per disputare un buon campionato, giocare con continuità e proseguire il mio percorso di crescita. Durante quest’estate mi sono allenato con i Campioni d’Italia: è stato bellissimo e mi ha permesso di migliorare in diversi aspetti: con loro il ritmo e la qualità degli allenamenti è sempre alto. Ora sono carico per cominciare questa nuova avventura con il Trento", ha detto Obaretin, reduce dalla preparazione estiva agli ordini di Rudi Garcia.