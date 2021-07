CALCIOMERCATO - Napoli, in chiusura due operazioni in uscita con il Pordenone

Il club friulano che milita in Serie B è pronto ad accogliere Ciciretti e Folorunsho

Il Napoli si muove almeno sul fronte uscite, soprattutto con il Pordenone, prpnto ad accogliere in rosa alcuni calciatori azzurri. Ciciretti e Folorunsho, infatti, sono ormai ad un passo dal club friulano, tanto da non essere stati neanche convocati per la trasferta a Monaco di Baviera.

"Ciciretti e Folorunsho li abbiamo chiusi. Ciciretti a titolo definitivo, Folorunsho in prestito. Mi aspetto tanto da questo ragazzo. Credo sia un giocatore importante e che ci possa dare un gran contributo. Ha avuto richieste anche dalla A. Per una seconda fascia di Serie A può essere pronto", ha spiegato il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ma non è finita. Al club cadetto piacciono anche altri due azzurri, Gaetano e Zanoli: "Gaetano ha qualità incredibili, lo abbiamo sempre chiesto. Vediamo. Zanoli l’ho visto, è cresciuto molto, ha struttura fisica, so che è molto ben visto anche da Spalletti. Con il Napoli, quando ci sarà la possibilità, faremo altri affari”, ha aggiunto Lovisa.