Napoli, a centrocampo il futuro si chiama Folorunsho

Michael Folorunsho si sta mettendo in luce in Serie B come uno dei giocatori più interessanti dell'intero campionato. Il centrocampista italo-nigeriano, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, sta disputando una straordinaria stagione con la maglia della Reggina, dove è attualmente in prestito.

Già 5 i gol realizzati e 2 assist in 21 presenze con la squadra amaranto. Classe 1998, cresciuto nelle giovani della Lazio, Folorunsho è stato acquistato nell'estate del 2019 dal Napoli, che lo ha prelevato per circa 300mila euro dalla Virtus Francavilla. Dopo una stagione non esaltante in prestito al Bari, anche a causa di qualche infortunio, Folorunsho è letteralmente esploso quest'anno in Calabria, dove lo ha voluto fortemente il ds reggino Massimo Taibi.

Ora su di lui si sta focalizzando l'attenzione di alcuni club di Serie A e di Serie B, ma il Napoli potrebbe anche decidere di riportarlo alla base già da luglio, per dare al centrocampo azzurro fisicità, sostanza e gol.