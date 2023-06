Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Napoli, il sostituto di Osimhen può arrivare dall'Arsenal"

Il sostituto del possibile partente Victor Osimhen il Napoli potrebbe pescarlo in un club di Premier League, l'Arsenal. E' quanto sostiene il 'Mirror'.

Secondo il noto quotidiano inglese, infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Folarin Balogun, 22enne centravanti statunitense di proprietà dei 'gunners'. L'attaccante nativo di New York è reduce da una straordinaria stagione in Francia in prestito allo Stade Reims.

Balogun ha messo a segno in questa stagione ben 20 gol in 36 presenze in Ligue 1, mettendosi in luce come una delle migliori punte del campionato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo in attacco. La valutazione dell'americano si aggirerebbe sui 35 milioni di euro circa.