Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Napoli destinazione più probabile per Firmino"

Il Napoli sarebbe la destinazione più probabile per Roberto Firmino nella prossima stagione. L'attaccante della nazionale brasiliana lascera, salvo colpi di scena, in estate a parametro zero il Liverpool dopo ben 8 stagioni ad Anfield Road.

E così secondo i 'bookmakers' inglesi di Ladbrokes, gli azzurri sarebbero i favoriti per aggiudicarsi il centravanti 'verdeoro', seguiti da Barcellona, Bayern Monaco e Milan.

Alex Apati di Ladbrokes ha dichiarato a The Sun: "La sconfitta del Liverpool sembra destinata ad essere la vittoria del Napoli, con la capolista della Serie A pronta a scattare nella corsa per la firma di Firmino".