Napoli corsaro a Firenze, la Champions League è sempre più vicina

Agli azzurri basterà battere il Verona in casa nell'ultima giornata di campionato per tornare nella massima competizione europea

Il Napoli a Firenze a caccia dei tre punti fondamentali nella rincorsa Champions degli azzurri, per tenere a distanza di sicurezza la Juve in vista dell'ultima giornata di campionato.

Primo tempo nervoso al Franchi con molte interruzioni e tre cartellini gialli. Gli azzurri partono forte e creano subito occasioni con Osimhen e Zielinski. La Fiorentina risponde con Vlahovic a cui viene annullato un gol per fuorigioco. Alla mezz'ora traversa di Insigne.

Al 56esimo concesso un rigore al Napoli per una trattenuta in area di rigore. Calcia Insigne, che ribadisce in rete la respinta del portiere Terracciano. Raddoppia al 66esimo, su assist di Insigne, Zielinski con un tiro di sinistro che finisce in rete dopo una deviazione di un difensore viola, Venuti. Agli azzurri ora basterà battere il Verona in casa nell'ultima giornata di campionato per tornare nella massima competizione europea.

"Grande vittoria, ma massima concentrazione perchè non è ancora finita! Forza Napoli sempre", scrive in un tweet De Laurentiis, poco dopo la fine della partita.