Insulti a Spalletti, Joe Barone: “I tifosi della Fiorentina non sono razzisti”

"Mi dispiace che ci sia questo attacco alla nostra tifoseria che non se lo merita. Non bisogna generalizzare con la tifoseria o la città. La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo". Secondo Joe Barone i cori razzisti e gli attacchi subiti dal Napoli e dai napoletani allo stadio Franchi domenica scorsa durante e dopo Fiorentina-Napoli non vanno generalizzati. E' la teoria della "sparuta minoranza", nonostante il Giudice Sportivo abbia messo per iscritto i 90' minuti di "abusi" e due tifosi viola siano stati puniti con un Daspo di due anni per aggredito Spalletti.

Per il direttore generale della Fiorentina, anzi, la Fiorentina è un esempio di anti-razzismo: "Sia Rocco Commisso che io siamo sempre stati contro violenza e razzismo. Siamo entrambi nati nel sud e per noi è un tema importante. Rocco ha spesso parlato pubblicamente contro il razzismo. A livello di società abbiamo fatto grandi investimenti su programmi nelle scuole su bullismo, cyberbullismo. Abbiamo parlato nelle scuole di questo tema".