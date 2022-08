Razzismo e insulti, l'allenatore della Fiorentina: “Al Franchi? Col Napoli atmosfera bellissima”

Fa ancora discutere tutto quanto avvenuto al Franchi di Firenze nel corso di Fiorentina-Napoli, dove tra cori discriminatori, razzisti e offese (ma anche tentati schiaffi e bottigliate) a Luciano Spalletti il pubblico di casa non si è fatto mancare davvero nulla. Soprattutto, fa discutere che il club viola non abbia ritenuto di presentare alcun tipo di scusa agli avversari né di condannare gli atteggiamenti di parte della propria tifoseria.

Anzi, nella conferenza stampa di oggi – la Fiorentina dovrà giocare in trasferta a Udine – l'allenatore viola Italiano ha lodato la propria tifoseria e in particolare l'atmosfera creata dal pubblico del Franchi contro il Napoli. “I tifosi ci danno una grande carica, siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte, ad esaltare tutto lo stadio e penso che sia stata una serata bellissima – ha detto l'allenatore del toscani – Li ringrazio ancora, il cammino è ancora lungo e possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Le scuse di Nardella

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha però diversamente interpretato la "performance sportiva" del tifo viola in occasione della partita di domenica. “Questi episodi, che purtroppo avvengono in tutti gli stadi, vanno condannati senza esitazione - sono state le sue parole - Allo stesso tempo invito tutti a non generalizzare, il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore. Inoltre, tengo a sottolinearlo, come ha già detto l’amico e collega sindaco Manfredi, episodi di questo tipo non intaccano l’amicizia tra le città di Firenze e di Napoli”. Nardella non era allo stadio ma, saputo delle offese, ha fatto sapere di aver mandato un messaggio a Spalletti dicendosi "dispiaciuto e allo stesso tempo convinto che la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina non ha niente a che vedere con chi lo ha insultato durante la partita".