Fiorello rivela: "Ho parlato con De Laurentiis. Era insieme a Spalletti ed erano contenti"

"Ho parlato ieri con l'amico Aurelio De Laurentiis e stava insieme a Spalletti. Siccome dicono che Spalletti non ha rinnovato, io quando li ho sentiti ho fatto i complimenti a Luciano e i due erano contenti e sorridenti". Questa la rivelazione di Fiorello nel corso della puntata odierna di "Viva Rai 2".

Il noto showman ha parlato dell'invito di Aurelio De Laurentiis per la festa scudetto di fine campionato: "Aurelio mi ha detto: 'Ti passo Luciano, perchè non vieni al Maradona?'. Gli ho spiegato che è impossibile venire. Sarebbe stato bellissimo, un onore. Ma noi siamo qui a lavorare. Mi piacerebbe tanto portare tutti al Maradona, ma non è possibile".