Calciomercato Napoli | Ufficiale una cessione a titolo definitivo: l'annuncio

Continua a muoversi il mercato in uscita per il Napoli. Dopo l'ufficializzazione della cessione di Sgarbi in prestito all'Avellino e di Kim al Bayern Monaco, arriva anche l'addio di Filippo Costa.

Il terzino classe 1995, acquistato nel luglio 2019 dal club partenopeo dalla Spal e poi girato in prestito al Bari, torna nella sua città d'origine per indossare la maglia del Vicenza, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie C.

Dopo le esperienze in prestito al Bari, alla Virtus Entella, al Parma e al Foggia, Costa lascia il Napoli a titolo definitivo e sigla un accordo biennale con i biancorossi veneti.

Costa non ha mai indossato la maglia azzurra in gare ufficiali, ma solamente in amichevole. Tra queste spicca la presenza nel match vinto dai partenopei per 3-0 contro il Bayern Monaco il 31 luglio 2021. In quell'occasione l'esterno entrò in campo al 72' al posto di Malcuit.