Napoli, Costa è guarito dal Covid e ha ripreso gli allenamenti

Buone notizie per il Napoli. Filippo Costa, risultato positivo al tampone lo scorso 6 agosto, ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto della Dottoressa Cerrone. Il terzino azzurro ha svolto nel pomeriggio di venerdì allenamento personalizzato.

Lavoro personalizzato in campo per Mertens e Ghoulam. Machach ha svolto lavoro in palestra. Demme terapie e lavoro in palestra.