Febbre Napoli, file (ordinate e sorridenti) dall'alba per gli abbonamenti

In fila anche da quattro ore prima del via. Napoli scoppia di passione per la sua squadra, e la campagna abbonamenti che parte oggi a mezzogiorno è una vera e propria gara, corsa ad accaparrarsi i certamente troppo pochi tagliandi messi a disposizione dalla società.

Si sa già, infatti, che non basteranno a soddisfare le richieste. Sono “soltanto” 25mila, col diritto di prelazione “Campioni” dedicato ai 12mila possessori dell'anno scorso, le tessere messe in vendita dal club azzurro. Come di consueto in commercio sia nelle rivendite autorizzate, sia online per i possessori della fidelity card, con la differenza stavolta della possibilità – questa soltanto in caso di acquisto sul web – di rateizzare la spesa.

E le file oggi hanno iniziato a formarsi prima ancora dell'apertura delle ricevitorie. Ordinate, organizzatissime, e soprattutto sorridenti come se la festa dello scorso maggio fosse ancora in corso.

“Sono qui dalle 8, sono undicesimo – ci spiega Bruno, un tifoso del Napoli in fila alla ricevitoria di via Bagnoli – è tutto organizzatissimo con tanto di lista in ordine di arrivo”. Gli chiediamo come mai non abbia provato a comprare la tessera online. “Potrei sbagliarmi, ma in passato mi è sembrato che i punti vendita abbiano più biglietti a disposizione di quanti non ce ne siano online. E poi anche il fatto che online è possibile rateizzare e in ricevitoria no mi fa credere che sul web ci sia ancora più ressa”. Il nostro intervistato può anche allontanarsi, ha lasciato il nome, e altri fanno come lui. La fila così sembra meno nutrita di quanto non lo sia davvero.

Ma c'è, e la passione pure. Bisogna soltanto attendere pazientemente e capire se ci saranno anche abbonamenti per tutti i presenti.