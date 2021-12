Dalma Maradona: "Girerò un documentario su papà a Napoli. Ho scritto ad Adl, ma attendo ancora una risposta"

Dalma Maradona è pronta a tornare a Napoli nelle prossime settimane per girare l'ultima tappa di un documentario sul papà. La figlia dell'ex capitano azzurro ha raccontato il suo progetto nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, spiegando anche di non aver al momento ancora ricevuto l'autorizzazione per girare nello stadio intitolato al padre Diego Armando.

"Attraverso la casa di produzione abbiamo chiesto le autorizzazioni per girare allo stadio, ma ci hanno detto di no. Sono riuscita ad ottenere il numero del presidente De Laurentiis. Gli ho scritto, raccontandogli il mio progetto, ma non ho ricevuto ancora risposta. Gli ho chiesto di intercedere anche sulla questione Insigne. So che a Lorenzo piacerebbe partecipare al documentario, ma per farlo ha bisogno dell'autorizzazione della società. Sinceramente non so cosa stia succedendo. Il fatto di non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia. Spero si trovi una soluzione", ha spiegato la figlia del 'Pibe de Oro' al quotidiano sportivo.