I napoletani festeggiano in casa delle “grandi” a Milano e Torino (LE IMMAGINI)

Milano e Torino sono state invase dai tifosi del Napoli nella notte. Le roccaforti delle grandi Milan, Inter e Juventus, sono state espugnate dai tanti napoletani che vivono nei due capoluoghi e che hanno voluto festeggiare insieme in strada.

Piazza del Duomo a Milano, storico punto di ritrovo per i festeggiamenti dei tifosi milanisti, interisti e della Nazionale, si è tinta di un insolito azzurro. Attorno alla statua equestre in mezzo alla piazza si sono riuniti i supporter del Napoli, qualche centinaia, scesi in strada nel capoluogo lombardo per celebrare il terzo scudetto conquistato con il pareggio a Udine. In molti hanno portato bandiera e fischietti mentre altri hanno scelto di celebrare con fumogeni e fuochi d'artificio. La piazza è stata presidiata dalle forze dell'ordine.

La notizia su Milano Today

Stessa reazione anche a Torino dove i tifosi azzurri si sono incontrati a piazza Castello. In centinaia hanno invaso la piazza principale torinese, anch'essa solito ritrovo dei tifosi della Juve. Bandiere, fuochi d'artificio e tanta festa per i napoletani in trasferta nel capoluogo torinese.

La notizia su Torino Today