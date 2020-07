Altro che Coppa Italia del Napoli: a Torino nessuno in piazza per lo scudetto

Qualcuno l'ha definita una "festa in stile sabaudo", altri hanno avuto anche difficoltà a definirla festa. Non sono stati tra i più coinvolgenti i momenti, ieri sera, del dopo-scudetto juventino, il nono consecutivo.

A Napoli in molti ironizzano sulla differenza che c'è stata tra la vittoria in Coppa Italia degli azzurri e lo scudetto bianconero. C'è da dire che la stessa Juventus aveva sottolineato di "festeggiare a casa". E i tifosi della squadra di Sarri e Ronaldo hanno ubidito, di fatto evitando qualsiasi cosa che potesse anche lontanamente sembrare un assembramento. Per uno scudetto senza caroselli, senza clacson, senza bancarelle, senza tifosi.