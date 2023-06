De Blasio: "Domenica ci saranno grandi festeggiamenti per il Napoli anche a New York"

"Domenica anche a New York ci saranno grandi feste. Per noi napoletani, italo-americani di New York, è un momento grandissimo. E' un momento di orgoglio per il Sud". Così l'ex sindaco di New York Bill De Blasio, che domenica prossima sarà allo stadio Maradona per assistere dal vivo a Napoli-Sampdoria, ha parlato dell'entusiasmo dei tifosi italo-americani nella 'grande mela' per lo scudetto degli azzurri.