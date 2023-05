Festa scudetto, maxischermi al Maradona per Udinese-Napoli: confermata la 'zona rossa'

Udinese-Napoli trasmessa sui maxischermi dello stadio Maradona giovedì sera, 'zona rossa', già sperimentata domenica scorsa, confermata per le serate di mercoledì e giovedì, fino a quando sarà necessaria. Sono questi i principali provvedimenti del nuovo piano in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto Napoli illustrato presso la Prefettura partenopea nel corso di una conferenza stampa che ha visto tra i protagonisti il prefetto Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi ed il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

I maxischermi al Maradona

Udinese-Napoli, che dovrebbe essere regolarmente giocata giovedì sera alle 20,45 alla Dacia Arena, sarà trasmessa su 8 maxischermi allo stadio Maradona. Per l'ingresso sarà necessario pagare un prezzo simbolico di 5 euro. L'incasso coprirà le spese e la restante parte sarà devoluta in beneficenza, ha assicurato il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis. Per quanto riguarda i trasporti - ha spiegato il sindaco Manfredi - si sta lavorando per assicurare il prolungamento fino alle 2 per consentire ai tifosi di rientrare dallo stadio.

La 'zona rossa'

Come avvenuto già domenica, sarà riproposta la 'zona rossa' in alcune aree del centro cittadino. Il provvedimento scatterà già alle 21.00 di mercoledì sera e sarà immediatamente disattivato in caso di vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Lo stesso dispositivo scatterebbe, poi, giovedì sera, sempre allo stesso orario, fino a cessate esigenze.

Il rientro della squadra e la festa al Maradona

Il Napoli farà rientro da Udine solamente nella giornata di venerdì. "Atterreremo a Capodichino nella tarda mattinata di venerdì o al massimo nel primo pomeriggio", ha spiegato Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa. Domenica, al termine del match con la Fiorentina, si svolgerà la festa con i tifosi allo stadio Maradona già prevista in caso di successo contro la Salernitana.