Il sindaco Manfredi: “Festa Scudetto a piazza del Plebiscito. Bando alla scaramanzia”

"Ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi ci partecipa. L'ipotesi che stiamo valutando è installare un maxi schermo nel giorno dell'ultima partita di campionato. È un'ipotesi realistica". Questo l'annuncio del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi sull'ipotetica festa scudetto ed il programma dei festeggiamenti possibili.

Il sindaco Manfredi ha trattavo vari argomenti, tra questi anche il futuro dello stadio e i prossimi lavori: "Stiamo continuando a fare la manutenzione allo stadio che ha una certa età. Stiamo cercando di mettere mano e lo faremo progressivamente, anche la vittoria dello scudetto ci può spingere ad andare ancora più in fretta". Manfredi ha aggiunto: "Vogliamo realizzare i bagni per i disabili e un settore accessibile dove le persone possano seguire la partita in modo sicuro e confortevole. Abbiamo stanziato delle risorse per risolvere questo problema".