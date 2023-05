Non si potrà sostare vicino agli ospedali: la decisione del Comune per la festa scudetto

Considerando i possibili festeggiamenti collegati alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, il Comune ha disposto con un'ordinanza il divieto di sosta e fermata vicino agli ospedali dalle 17 di domani, mercoledì 3 maggio, alle 4 di giovedì 4 maggio; e dalle 17 di giovedì alle 4 di venerdì 5 maggio. A darne nota palazzo San Giacomo.

La rimozione coatta sarà applicata alla sosta e fermata nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso: ospedale del Mare, alla via Enrico Russo,41 (Ponticelli) ospedale Cardarelli alla via Cardarelli, 9. ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; ospedale San Paolo alla via Terracina, 219; ospedale dei Pellegrini alla via Portamedina alla Pignasecca, 41; ospedale CTO al viale Colli Aminei, 21; Villa Betania, via Argine n. 604 e Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni n. 220