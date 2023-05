Festa grande al Vomero per il Napoli campione d'Italia. Le principali strade del quartiere collinare, via Scarlatti, via Luca Giordano e piazza Vanvitelli, sono state invase da migliaia di tifosi festanti poco dopo il fischio finale del match di Udine che ha regalato agli azzurri la conquista aritmetica del tricolore.

Vomero in delirio per il Napoli campione: festa grande in piazza Vanvitelli e via Scarlatti | VIDEO