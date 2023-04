Festa scudetto, Manfredi conferma: "Presenze contingentate, in piazza Plebiscito capienza tra le 20mila e le 30mila persone"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento al Mann, è tornato a parlare dei possibili festeggiamenti per il terzo scudetto azzurro e dell'evento centrale in piazza Plebiscito previsto con ogni probabilità per il 4 giugno.



"L'affluenza è stabilita dalla prefettura, quindi il tema è capire che disponibilità di accesso danno alle diverse piazze della città la questura e la prefettura. Esiste il decreto Gabrielli fatto dopo gli eventi di Torino che dà un numero contingentato di presenze per garantire la sicurezza", ha spiegato il sindaco.

Per quanto riguarda piazza del Plebiscito, la capienza "oscilla tra le 20mila e le 30mila persone. Poi è chiaro che il piano di sicurezza deve essere approvato dalla prefettura e dalla questura. Non siamo noi a stabilirlo. È un tema che dovrà essere ben valutato. L'affluenza è stabilita dalla Prefettura, dipenderà dalla disponibilità di accesso alle diverse piazze della città che daranno Questura e Prefettura, non sta a noi stabilirlo", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.