Napoli per lo scudetto, la grande attesa azzurra: tutte le notizie | DIRETTA

Ci siamo. E’ iniziato il lungo viaggio. Esattamente 33 anni fa il Napoli conquistava il secondo scudetto della sua storia, battendo la Lazio al San Paolo per 1-0, grazie alla rete di Marco Baroni. Anche stavolta, seppur in modo differente, tra gli azzurri ed il tricolore ci saranno i capitolini. Una mancata vittoria degli uomini di Sarri a San Siro contro l’Inter ed un successo di Di Lorenzo e compagni al Maradona nel derby contro la Salernitana, consegnerebbe aritmeticamente il titolo ai partenopei. La città non sta più nella pelle, l’attesa è febbrile. Fervono i preparativi a tutti i livelli, dalle istituzioni al singolo tifoso. NapoliToday aggiornerà i suoi lettori con notizie in tempo reale ed una lunghissima non stop di due giorni, fino alla tarda nottata tra domenica e lunedì, in caso di ‘buona novella’.

LA DIRETTA

Ore 02.00 - Napoli-Salernitana, Spalletti parlerà nella conferenza stampa di vigilia a Castel Volturno alle ore 15.00

Ore 01.30 - La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 29 aprile: "MondoNapoli"

?MONDONAPOLI

?? Roma contro Milano

?La Juve in crisi: non segna più

?La prima pagina di sabato 29 aprile #CorrieredelloSport pic.twitter.com/7gJS1eq9Vp — Corriere dello Sport (@CorSport) April 28, 2023

Ore 01.15 - Il Napoli su Twitter cita Pino Daniele e mostra le immagini della città tinta d'azzurro

? E si chest nunn'e' ammore

Ma nuje che campamme a ffa'



? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/zap8CY7AI9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 28, 2023

Ore 01.00 - L'appello degli Ultras Napoli 1972 in un volantino in vista di domenica: "Portate due bandiere, una personale ed un'altra per chi non c'è più e avrebbe meritato di esserci"

Ore 00.45 - Napoli-Salernitana, il club azzurro comunica le modalità di rimborso

Il piano sicurezza

Zona rossa in città dalle 14 di domenica: l'elenco delle strade in cui non si potrà circolare

Dal Comune di Napoli stop ai fuochi d'artificio e a bevande in bottiglie, lattine e plastica rigida

Il piano trasporti: metro Linea 1 e funicolari no stop

Il piano sanitario: health point, moto mediche, golf car e soccorritori appiedati

De Laurentiis: "Non ci sarà il giro in bus della squadra in città"

La città si prepara

Gli scudetti del Napoli proiettati sulla spiagga a Posillipo: le foto

Febbre scudetto: "Una stanza per due persone in città può arrivare fino a 1000 euro"

La squadra azzurra finisce al gran completo sul presepe a San Gregorio Armeno

Ecco "Pulcimhen": la maschera nata tra la fusione di quella di Osimhen e quella di Pulcinella

A Forcella uno scudetto gigante di quasi 20 metri

I tifosi

L'appello della Curva A ai tifosi: "Ognuno porti una bandiera"

L'attesa dei tifosi azzurri a Londra: "Pronti a festeggiare a Trafalgar Square"

Nel cuore di Napoli è tutto pronto: "Sarà una festa esagerata"

Via San Giacomo dei Capri tra le strade più colorate di Napoli

Le istituzioni

Manfredi: "Napoli città che sa festeggiare"

De Luca: "Aiuteremo finanziariamente il Comune di Napoli per la festa scudetto"

Consolato degli Stati Uniti a Napoli, il messaggio ai cittadini americani

Emozioni azzurre

Alemao: "Peccato che Maradona non sia con noi. Sarebbe stato molto felice"

Di Lorenzo: "Sarà un'emozione incredibile essere il capitano che alzerà lo scudetto dopo Maradona"

La storia del Napoli dal 1990 al 1996: dall'addio di Maradona all'era di Cruz e Boghossian

La storia del Napoli dal 1996 al 1998: la maledetta finale di Vicenza e la retrocessione in B