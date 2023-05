Napoli, può essere il grande giorno: l'attesa azzurra minuto per minuto | DIRETTA

La città di Napoli è in trepidante attesa e con il fiato sospeso per una serata che può rivelarsi storica. Con un pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena, nel match di campionato con calcio d'inizio alle ore 20.45, infatti, il Napoli festeggerebbe l'aritmetica conquista del terzo scudetto della sua storia, a distanza di 33 anni dall'ultimo. NapoliToday, come già avvenuto nei giorni scorsi, seguirà con una lunga diretta l'evento fino al termine dei festeggiamenti, in caso di buone notizie in arrivo dal Friuli.

LA DIRETTA

Ore 15.30 - Il prefetto partenopeo Claudio Palomba a Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche mercoledì abbiamo fatto un ulteriore comitato. Scatterà la 'zona azzurra' da inizio partita fino alle 2 di notte. Quindi il divieto anche di transito per auto e motorini. I mezzi pubblici, per questo, saranno attivi proprio fino alle 2 per dare sostegno a chi vorrà spostarsi. Voglio ringraziare tutti i tifosi napoletani, perché domenica scorsa c’è stato un grosso senso di responsabilità, rispettando il divieto di circolazione e andando a piedi per le strade della città. Questo è secondo me lo scudetto di Napoli città: viviamola come tale, con gioia massima per un momento di grande festa. Io tifoso? Seguirò l’evento con profilo professionale, non sono scaramantico. Confermo la festa del 4 giugno in quattro piazze a Napoli, e ci sarà qualche collegamento in comuni della provincia”.

Ore 15.20 - L'appello via social dell'Udinese ai suoi tifosi: "Rispettiamo gli avversari"

L'appello via social dell'Udinese ai suoi tifosi: "Rispettiamo gli avversari"



Ore 15.15 - I dettagli del piano trasporti Anm:

- Metro Linea 1: dall’attivazione della ztl, la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 2.00 del giorno successivo. Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34; ultima corsa da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

- Funicolari Montesanto, Mergellina e Centrale: in servizio fino alle ore 2.00 del giorno successivo.



- Bus: il servizio delle linee 116, 140, 154, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, C31, 204, 254 (204 e 254 esercitate con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 2.00 del giorno successivo. Le altre linee termineranno l’esercizio in coerenza con il dispositivo di traffico per consentirne l'attuazione. Il servizio bus notturno è sospeso

- Alibus: il servizio sarà garantito fino alle ore 2.00 del giorno successivo

- Filobus e tram servizio sospeso dalle ore 20.00

- Parcheggi Argento - Chiaiano e Frullone: aperti fino alle ore 2.00 del giorno successivo

- Parcheggi Brin e Colli Aminei: aperti tutta la notte

- Ascensori: in funzione fino alle ore 14.00

- Anm Point: attivi fino alla chiusura degli impianti

Ore 15.00 - Sold out al Maradona per la trasmissione in streaming di Udinese-Napoli: i tornelli dell'impianto di Fuorigrotta apriranno alle ore 18.00

Il Maradona è SOLD OUT! Tutti insieme per far sentire la nostra voce fino a Udine. Tornelli aperti dalle ore 18:00



? Tornelli aperti dalle ore 18:00



? Leggi la news: https://t.co/CEerz8XHO0



Torna la 'zona azzurra': in quali strade della città non sarà possibile circolare

Torna la ribattezzata "zona azzurra" in città per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. La maxi area pedonale scatterà alle ore 21.00 e si estenderà almeno fino alle 2.00 o comunque fino a cessate esigenze.

I dettagli del dispositivo:

- dalle ore 21.00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2.00 del giorno 05/05/2023 e comunque fino a cessate esigenze



viene disposto il divieto di transito e di circolazione veicolare nell'area del centro cittadino come di seguito descritta:



1. area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;



2. ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) via Orazio.

Divieto di fermata e sosta nei pressi dei presidi ospedalieri

Dalle ore 17:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio 2023, è istituito il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:



1. Ospedale del Mare, alla via Enrico Russo, 41 (Ponticelli);

2. Ospedale Cardarelli alla via Cardarelli, 9;

3. Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6;

4. Ospedale San Paolo alla via Terracina, 219;

5. Ospedale dei Pellegrini alla via Portamedina alla Pignasecca, 41;

6. Ospedale CTO al viale Colli Aminei, 21;

7. Villa Betania, via Argine n. 604;

8. Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni n. 220.

Ulteriori divieti per i festeggiamenti

Dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio:



- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio;

- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio.

Orari trasporto pubblico

Questi gli orari del trasporto pubblico per giovedì 4 maggio:

- Metro Linea 1 fino alle ore 2.00 del giorno successivo.



- Funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto aperte fino alle ore 2.00 del mattino successivo

- Servizio autobus fino alle ore 2.00 del mattino successivo

- Cumana

Da Montesanto alle ore 00.01 con arrivo a Torregaveta alle ore 00.42

Da Torregaveta alle ore 23.54 con arrivo a Montesanto alle ore 00.35

- Circumflegrea

Da Montesanto alle ore 23.36 con arrivo a Licola alle ore 00.19

Da Montesanto alle ore 00.00 con arrivo a Quarto alle ore 00.30

Da Licola alle ore 23.56 con arrivo a Montesanto alle ore 00.39

- Metropolitana Piscinola-Aversa

Da Piscinola alle ore 23.45 con arrivo a Aversa alle ore 23.58

Da Aversa alle ore 23.45 con arrivo a Piscinola alle ore 23.58.