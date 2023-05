Napoli campione d'Italia dopo 33 anni, esplode la festa in città | DIRETTA

Il Napoli torna campione d'Italia dopo 33 anni grazie al pareggio per 1-1 in casa dell'Udinese. In ogni angolo della città e della provincia è esplosa la festa per gli azzurri al triplice fischio. Tutti gli aggiornamenti sui festeggiamenti minuto per minuto.

LA DIRETTA

Ore 5.00 - Sui display delle fermate bus Anm si celebra il Napoli campione | FOTO

Ore 4.15 - Napoli, campione arriva il tweet di complimenti di Silvio Berlusconi

Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro.

Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza #Napoli! — Silvio Berlusconi (@berlusconi) May 4, 2023

Ore 4.00 - Il profilo social ufficiale di Diego Armando Maradona celebra il terzo scudetto azzurro con un'immagine da brividi

Ore 3.45 - Napoli campione, il tweet 'particolare' della Juventus

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci ?



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Ore 3.20 - Lungomare da brividi: si balla e si canta fino a tarda notte nel nome di Maradona (video Mario Parisi/NapoliToday)

Ore 3.10 - L'urlo di Mario Rui dopo il triplice fischio

Ore 3.00 - Vomero in delirio per il Napoli campione: festa grande nelle principali strade del quartiere collinare (video Mario Parisi/NapoliToday)

Ore 2.40 - Spalletti, la dedica alla città: "Napoli, è per te"

Ore 2.30 - Il sindaco Manfredi su Twitter: "Napoli ora puoi gioire, te lo meriti"

Dopo 33 anni abbiamo scritto una pagina indelebile della nostra storia. Napoli ora puoi gioire, te lo meriti. #napolicampioneditalia — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) May 4, 2023

Ore 2.00 - Il Napoli celebra il terzo scudetto sui social

Ore 1.19 - Caroselli in molte città italiane anche del Nord. Da segnalare i festeggiamenti nella piazza del Duomo a Milano per il Napoli.

Ore 00.57 - Feriti due tifosi del Napoli a Udine dopo l'invasione di campo a fine partita.

Ore 00.23 - Vasto incendio in una carrozzeria di Capodichino.

Ore 23.59 - Le immagini da Via Foria, Vasto e Bagnoli della festa. Folla anche in via Toledo.

Ore 23.30 - Entusiasmo incontenibile all'esterno del Maradona per il Napoli campione (video di Massimo Romano/NT)

Ore 23.18 - Esplode la festa negli spogliatoi del Napoli: le immagini | VIDEO

Ore 23.16 - Il commento di Vincenzo De Luca: "La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza. Facciamo a tutti loro i nostri complimenti. È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio. È un motivo di orgoglio e in qualche modo di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo".

Ore 23.10 - Festa grande al Rione Sanità: fuochi d'artificio e caroselli (video di Alessandra De Cristofaro/NT)

Ore 23.00 - Oltre 20 minuti di fuochi d'artificio a Napoli. Festa grande in tutti i quartieri e nelle piazze.

Ore 22.48 - Al Maradona è festa sulle note di "Napule è" di Pino Daniele

Ore 22.46 - De Laurentiis, accompagnato dal sindaco Manfredi, prende la parola sul prato del Maradona: "Stasera abbiamo vinto tutti. Voi mi avete sempre detto 'noi vogliamo vincere', e stavolta abbiamo vinto"

Ore 22.37 - Il Napoli pareggia a Udine e torna campione d'Italia dopo 33 anni: esplode la festa alla Dacia Arena, al Maradona ed in città

Ore 22.05 - L'entusiasmo al Maradona per il pareggio del Napoli (foto Lapresse)

Ore 22.00 - Gol di Osimhen, l'esultanza in piazza del Plebiscito (video di Giuseppe Cesareo/NapoliToday)

Ore 21.58 - Segna Osimhen, esplode la festa nel cuore di Napoli (video di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday)

Ore 21.56 - Pari di Osimhen al 53': esplode la festa in città e alla Dacia Arena

Ore 21.50 - Cominciata la ripresa a Udine

Ore 21.45 - Spettacolo pirotecnico all'esterno del Maradona (video di Massimo Romano/NapoliToday)

Ore 21.33 - Finisce il primo tempo alla Dacia Arena: Udinese avanti 1-0 sul Napoli

Ore 21.00 - Lovric porta in vantaggio l'Udinese

Ore 20.50 - La partita al Centro Storico (video di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday)

Ore 20.45 - Partito il match alla Dacia Arena

Ore 20.40 - La festa dei tifosi nei Quartieri Spagnoli e nelle piazze del centro |VIDEO di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday

Ore 20.30 - L'entusiasmo dei tifosi all'esterno del Maradona (video di Massimo Romano/NT)

Ore 20.20 - "È un momento molto delicato, molto bello, quando si pensa che c'è da fare un ultimo centimetro si è concentrati a fare quello che si deve fare". Così ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli

Ore 20.00 - I tifosi continuano a entrare festosi all'interno del Maradona che va riempiendosi. Le immagini da Fuorigrotta (di Massimo Romano/NT)

Ore 19.40 - Entusiasmo in via Toledo prima di Udinese-Napoli (video di Giuseppe Cesareo/NT)

Ore 19.35 - La formazione ufficiale del Napoli: qualche cambio per Spalletti

Ore 19.15 - L'attesa dei tifosi in piazza del Plebiscito per il match del Napoli (video di Alessandra De Cristofaro/NT)

Ore 19.00 - All'esterno dello stadio Maradona l'entusiasmo è già grande (foto Lapresse)

Ore 18.30 - De Laurentiis vedrà la partita allo stadio Maradona

Ore 17.00 - Bambini scrivono al preside: "Possiamo venire a scuola con i capelli azzurri?"

Ore 16.50 - L'appello degli animalisti ai napoletani per la festa scudetto: "Tenete i vostri animali in casa"

Ore 16.15 - Il parroco di Santa Maria dei Miracoli al Rione Sanità ha installato sulla facciata della chiesa un enorme scudetto. ''Se quello conquistato con Maradona era il primo dei miracoli - spiega all'Ansa Don Valentino De Angelis - questo non è da meno e la sua conquista, sempre con l'aiuto della mano della Madonna, è sicuramente anche una forma di riscatto per la gente di Napoli. Il quartiere si è attivato per prepararsi all'evento e la chiesa non poteva esimersi aggiungendo un po di colore alla facciata per unirsi alla comunità ed alla città alle celebrazioni di questo evento. Cosa ne pensano i parrocchiani? Loro da tempo si sono abituati al parroco tifoso che utilizza spesso la metafora del calcio come senso di appartenenza ad un gruppo ad una squadra per puntare ad un obiettivo magari di riscatto sociale".

Ore 15.30 - Il prefetto partenopeo Claudio Palomba a Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche mercoledì abbiamo fatto un ulteriore comitato. Scatterà la 'zona azzurra' da inizio partita fino alle 2 di notte. Quindi il divieto anche di transito per auto e motorini. I mezzi pubblici, per questo, saranno attivi proprio fino alle 2 per dare sostegno a chi vorrà spostarsi. Voglio ringraziare tutti i tifosi napoletani, perché domenica scorsa c’è stato un grosso senso di responsabilità, rispettando il divieto di circolazione e andando a piedi per le strade della città. Questo è secondo me lo scudetto di Napoli città: viviamola come tale, con gioia massima per un momento di grande festa. Io tifoso? Seguirò l’evento con profilo professionale, non sono scaramantico. Confermo la festa del 4 giugno in quattro piazze a Napoli, e ci sarà qualche collegamento in comuni della provincia”.

Ore 15.20 - L'appello via social dell'Udinese ai suoi tifosi: "Rispettiamo gli avversari"

La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori.



???? #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/koUtoXJoHA — Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 3, 2023

Ore 15.15 - I dettagli del piano trasporti Anm:

- Metro Linea 1: dall’attivazione della ztl, la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 2.00 del giorno successivo. Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34; ultima corsa da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

- Funicolari Montesanto, Mergellina e Centrale: in servizio fino alle ore 2.00 del giorno successivo.



- Bus: il servizio delle linee 116, 140, 154, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, C31, 204, 254 (204 e 254 esercitate con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 2.00 del giorno successivo. Le altre linee termineranno l’esercizio in coerenza con il dispositivo di traffico per consentirne l'attuazione. Il servizio bus notturno è sospeso

- Alibus: il servizio sarà garantito fino alle ore 2.00 del giorno successivo

- Filobus e tram servizio sospeso dalle ore 20.00

- Parcheggi Argento - Chiaiano e Frullone: aperti fino alle ore 2.00 del giorno successivo

- Parcheggi Brin e Colli Aminei: aperti tutta la notte

- Ascensori: in funzione fino alle ore 14.00

- Anm Point: attivi fino alla chiusura degli impianti

Ore 15.00 - Sold out al Maradona per la trasmissione in streaming di Udinese-Napoli: i tornelli dell'impianto di Fuorigrotta apriranno alle ore 18.00