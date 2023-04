Festa scudetto, l'appello di De Luca ai giovani di Napoli: "Evitiamo di sfrecciare con i motorini tra la gente" | VIDEO

L'appello al senso di responsabilità del presidente della Regione Campania in vista dei festeggiamenti in città per lo scudetto azzurro

"Credo che sia doveroso da parte mia fare un appello doveroso alla responsabilità. La vittoria di un campionato è un evento straordinario, che inorgoglisce tutti noi. Se ci sarà senso di responsabilità, sarà una grandissima festa. L'appello ai ragazzi dei quartieri di Napoli è di non fare corse con i motorini, sfrecciando in mezzo alla gente, perchè avremo migliaia e migliaia di persone in strada, famiglie, anziani, bambini". Questo l'appello alla cittadinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al senso civico e alla responsabilità in vista dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.