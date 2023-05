Festa scudetto di fine campionato, De Laurentiis svela data e dettagli: "Ho telefonato anche a Fiorello"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis ha svelato la data ed alcuni dettagli sulla festa scudetto di fine campionato: "Il 4 giugno alle ore 19.00 ci sarà la partita contro la Sampdoria. Finita la partita sarà montato il palco e i ragazzi saranno premiati. Monterò un palco di 500 mq e ci saranno anche una decina di schermi. Dopo la consegna dello scudetto partirà una celebrazione canora, che coinvolgerà anche Spalletti, i calciatori, e che andrà avanti fino a mezzanotte"

Il presidente del Napoli ha rivelato anche un retroscena che riguarda Rosario Fiorello: "Stamattina ho telefonato a Fiorello, per proporgli di montare la struttura di "Viva Radio 2" allo stadio Maradona e far partire dalla mezzanotte la trasmissione del lunedì, come fatto a Sanremo".