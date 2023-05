Festa scudetto, i mezzi pubblici funzioneranno fino alle due di notte: raggiunto l'accordo

È stata pubblicata l'ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi con la quale si ripete l'istituzione in gran parte del centro cittadino di una maxi zona rossa, ribattezzata "zona azzurra", nella quale sarà vietato il transito e la circolazione di auto e moto in caso di eventuale conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli. La "zona azzurra", che è stata già sperimentata domenica scorsa in occasione di Napoli-Salernitana, sarà nuovamente in vigore dalle ore 21 di domani, mercoledì 3 giugno (orario di inizio di Lazio-Sassuolo) fino alle 2 di notte "e comunque fino a cessate esigenze che saranno valutate dall'autorità di pubblica sicurezza" e dalle ore 21 di giovedì 4 marzo (alle ore 20.45 comincerà la partita Udinese-Napoli) alle ore 2 del 5 maggio.

Queste le strade e piazze che delimitano la grande area individuata dall'ordinanza: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina.

Ci sono poi ulteriori strade nel quale transito e circolazione dei veicoli sarà interdetto: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, Galleria Quattro Giornate, Galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio. Il sindaco Manfredi ha firmato altre ordinanze, sempre sulla falsariga di quelle in vigore domenica scorsa, con le quali si dispone il divieto di vendita di bevande in vetro, l'utilizzo di fuochi d'artificio e la sosta nei pressi degli ingressi dei pronto soccorso cittadini.

Il trasporto pubblico

Sottoscritto l'accordo tra ANM ed Organizzazioni Sindacali per garantire il servizio di mobilità pubblica fino alle ore 2.00 in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Presso la direzione dell'ANM oggi si è tenuta una riunione con il nuovo Direttore Generale, Francesco Favo, il Direttore del trasporto di superficie e Funicolari, ing. Pierpaolo Martino, il Responsabile Esercizio Rete e Stazioni - Ferrrovie metropolitane, Dr. Alfonso Mezzacapo, il Direttore del trasporto ed esercizio metropolitane, ing. Vincenzo Orazzo, ed il Direttore alle Risorse Umane, avv. Ilaria Palmiero, relativa ai servizi straordinari in occasione della festa scudetto del Napoli.

La delegazione aziendale ha comunicato l'intenzione del Comune di Napoli di attuare un piano di trasporto straordinario per i giorni 4, 7, e 21 maggio e per il 4 giugno, data in cui Il Comune di Napoli ed il Calcio Napoli stanno organizzando anche la festa ufficiale che si terrà nelle piazze della città con maxischermi, giocatori e cantanti.

Dopo sette lunghe ore di trattativa, ANM e sindacati hanno raggiunto e sottoscritto un importante accordo che consentirà di potenziare il servizio di trasporto pubblico di metro, Funicolari, autobus e parcheggi fino a notte inoltrata. La USB Lavoro Privato ha condiviso l'accordo con l'auspicio di rendere il miglior servizio possibile in sicurezza a cittadini e turisti, che venga incontro anche al giusto riconoscimento economico di tutte le famiglie professionali aziendali che diano la loro disponibilità.