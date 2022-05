Festa per Insigne, fuochi d'artificio sulle note della canzone che ricorda Maradona | VIDEO

Grande festa per Lorenzo Insigne ieri sera a Somma Vesuviana per salutare tanti amici prima della partenza per il Canada, dove il capitano del Napoli giocherà dal 1° luglio.

Al party erano presenti tanti compagni attuali e del passato, il presidente De Laurentiis, Spalletti e amici artisti come Alessandro Siani, Gigi D'Alessio, Peppe Iodice, Clementino e Rocco Hunt.

Proprio quest'ultimo ha pubblicato in una storia su Instagram le immagini dei fuochi d'artificio dedicati al calciatore sulle note di "Live is life", la celebre canzone del riscaldamento di Maradona a Monaco di Baviera prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern.