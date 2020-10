Lutto nel mondo del calcio: addio all'ex centrocampista del Napoli Ferrigno

Grave lutto nel mondo del calcio: si è spento a 47 anni, a causa di una terribile malattia, Fabrizio Ferrigno, ex centrocampista di Napoli, Reggina, Benevento, Padova, Juve Stabia e Catanzaro, tra le altre.

Napoletano di nascita, Ferrigno aveva indossato la maglia azzurra nella stagione 1990-91. Il suo ex compagno di squadra nella Primavera a quei tempi, Fabio Cannavaro, ha voluto ricordarlo con un messaggio sui social: "Ciao amico mio, fai buon viaggio... mi mancherai".

Un altro suo ex compagno in azzurro, Luca Altomare ha ricordato su Instagram Fabrizio: "Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. Ciao amico mio. R.I.P.".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da dirigente Ferrigno è stato anche direttore sportivo di Messina, Catania e Paganese. Anche il Catanzaro Calcio ha voluto ricordare il suo ex calciatore con un commosso messaggio sui suoi canali ufficiali: "Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta l’US Catanzaro, esprime profondo cordoglio per la morte di Fabrizio Ferrigno. L’ex calciatore giallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel 2004, si è spento a causa di una terribile malattia. Alla famiglia del caro Fabrizio, amato da tutta la tifoseria che gli aveva attribuito l’appellativo di 'sindaco', vanno le più sincere condoglianze di tutta la società".