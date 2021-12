Giallo Manolas, fermato in aeroporto: partiva per la Grecia con una grossa somma di denaro

Pare avesse con sé una ingente somma di danaro, una cifra superiore ai 20mila euro consentiti dalle norme antiriciclaggio. È un giallo quello che sta coinvolgendo in queste ore il difensore del Napoli Kostas Manolas, fermato a Capodichino in partenza per la Grecia ma con una somma di denaro ingiustificabile agli occhi dei controllori.

A quanto pare Manolas aveva chiesto il permesso per partire alla Ssc Napoli. Ma la Guardia di Finanza - dopo, sembra, una segnalazione - lo ha controllato, ha scoperto il denaro, quindi lo ha fermato e gli ha elevato una sanzione.

Resta ora da capire perché Manolas andasse nel suo Paese con quella cifra in contanti con sé.

Il giocatore aveva chiesto di essere ceduto - proprio destinazione Grecia - la scorsa estate, poi non se ne fece più nulla per l'impossibilità di arrivare all'acquisto di un sostituto da parte del Napoli. È comunque estremamente probabile, dopo due stagioni e mezza con più ombre che luci, che il calciatore arrivato al posto di Raul Albiol lasci già a gennaio il club azzurro.