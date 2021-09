Scudetto, Ferlaino ne è sicuro: "Può essere l'anno buono per il Napoli"

Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli di Maradona e dei due scudetti, è intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento a proposito del momento degli azzurri, primi in classifica in Serie A dopo sei giornate.

"Può essere l'anno buono per lo scudetto del Napoli", è il pensiero dell'ingegnere. "La Juventus quest'anno non ha più Cristiano Ronaldo e una difesa con Bonucci e Chiellini che avanzano con l'età. Il Milan dei giovani è da temere, ma forse è un po' inesperto e l'Atalanta è una bellissima squadra ma non so quanto possa competere per il vertice", ha proseguito Ferlaino.

L'ex presidente ha poi paragonato Spalletti a Ottavio Bianchi. "Il nuovo allenatore è permaloso e bravo come Bianchi. Leggo che non è proprio dolce di sale, spero che non litighi con De Laurentiis. Ci auguriamo tutti che questo matrimonio vada molto bene".

Infine, sul Pibe: "Maradona ci manca moltissimo, Probabilmente sarebbe stato felicissimo di vedere il Napoli primo in classifica e sarebbe andato allo stadio a seguire la squadra. La sua scomparsa addolora tutti i napoletani e per me è stata una mazzata unica. Sarebbe stato il primo a gioire nel vedere il Napoli in testa".