Celebrazioni Maradona, Ferlaino: "Quel Napoli qualche nemico in Italia ce l'aveva..."

Il passato e il presente del Napoli, ieri al Maradona per Napoli-Lazio e per celebrare il più grande giocatore di sempre ad un anno dalla morte, sono sembrati rinsaldarsi come non era mai avvenuto. Un'immagine su tutte ne ha reso pienamente l'idea: quella di Corrado Ferlaino seduto accanto ad Aurelio De Laurentiis, certamente due tra i presidenti più rappresentativi (se non i più rappresentativi) nella storia del club.

Proprio Ferlaino, nella bolgia di un ricordo di Maradona nel corso del quale è sembrato che tutti fossero sempre stati al fianco del Diez nei suoi anni partenopei e dopo, ha voluto mettere i puntini sulle "i" e risistemato qualche rilettura storica degli anni degli scudetti. "Parliamo di quel Napoli di Maradona che ha fatto sognare tutta l’Italia", gli ha detto una cronista di Dazn. E l'ingegnere ha subito puntualizzato: "Tutta Italia non direi. Qualche nemico lo tenevamo…". Sicuramente qualche nemico sportivo, certo. Ma lo stesso Maradona ha sempre sostenuto che questi avversari – degli azzurri, e suoi in particolare – erano anche fuori dal rettangolo di gioco.