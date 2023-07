Fantacalcio 2023/2024, i ruoli dei calciatori del Napoli

Per gli appassionati del Fantacalcio è tempo di scoprire il 'listone' per il campionato 2023/2024. Nelle ultime ore, infatti, Fantacalcio.it ha svelato tutti i ruoli per la prossima Serie A.

Questa la lista completa con tutti i ruoli dei calciatori del Napoli. Tra le novità principali rispetto alla scorsa stagione, il passaggio di Kvartskhelia da centrocampista ad attaccante.

Portieri: Meret, Gollini, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Juan Jesus, Zanoli, Ostigard

Centrocampisti: Zielinski, Elmas, Politano, Anguissa, Lobotka, Gaetano, Folorunsho, Demme, Zerbin, Saco

Attaccanti: Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Lozano, Raspadori.