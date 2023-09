Capello: "Il Napoli non gioca più come l'anno scorso. Fa meno pressing e ha meno voglia"

"Il Napoli è una squadra che non gioca più come l'anno scorso, fa meno pressing e ha meno voglia. Mi è sembrato che la squadra abbia perso quella determinazione che avevo visto l'altro anno in tutte le partite. Manca Kim, è un giocatore importante, ma manca soprattutto il filtro del centrocampo, cosa che nella passata stagione non succedeva mai. Mi sembra, inoltre, che sia una squadra che faccia girare la palla più lentamente rispetto all'anno precedente.

Il Napoli dovrebbe fare qualcosa di più, riprendere un po' la strada dell'anno scorso. Questo dipende dall'allenatore ma anche dai giocatori. Molte volte succede che ci si senta appagati. E questo Napoli mi sembra un po' appagato, con momenti di grande gioco, perchè ha dei giocatori di grande qualità come Kvaratskhelia e Osimhen, che fanno la differenza. Però non è il Napoli dello scorso anno".