"Cannavaro allenatore del Napoli? Fabio è molto legato alla città, ma i napoletani in società non sono ben visti"

Gaetano Fedele, ex agente di Fabio Cannavaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di vedere un giorno sulla panchina azzurra il tecnico napoletano.

“Fabio è un allenatore che propone gioco, tutti sanno quanto è legato al Napoli. I rapporti con De Laurentiis? I napoletani non sono visti in maniera benevola all’interno della società. C’è solo Grava che fa i miracoli con il settore giovanile. Però l’arrivo eventuale di Cannavaro come allenatore, metterebbe il tappo a questa situazione che ultimamente si è andata a creare”, ha spiegato Fedele.