L’ANALISI – Il Napoli può permettersi solo uno tra Fabian e Zielinski. Ounas ora merita spazio La sconfitta interna contro il Milan e l’ennesima grande occasione sprecata, impongono delle riflessioni in casa azzurra in vista del rush finale

Fabian Ruiz (foto Ansa)

La sconfitta interna contro il Milan e l’ennesima grande occasione sprecata, impongono delle riflessioni in casa Napoli. Gli azzurri hanno davanti a loro 10 partite, da qui alla fine del campionato, nelle quali sarà fondamentale difendere almeno il quarto posto e centrare quella qualificazione in Champions fallita nelle ultime due stagioni.

Per fare questo Spalletti sarà chiamato probabilmente a decisioni forti, per apportare dei correttivi all’altalena di prestazioni messa in risalto anche nel corso del singolo match. Le ultime tre partite (ritorno con il Barcellona, Lazio e Milan) hanno evidenziato un momento non particolarmente esaltante per Zielinski e Fabian Ruiz, gol dello spagnolo allo scadere a Roma a parte.

Per lo sprint finale, sarà fondamentale per gli azzurri non farsi imbrigliare a centrocampo come avvenuto contro il Milan e mantenere il comando del gioco nella zona mediana del campo. E forse in questo momento schierare contemporaneamente due giocatori dal rendimento troppo ‘umorale’, che troppo spesso si accendono e si spengono nel corso dell’incontro ad intermittenza come le luci di un albero di Natale, come Fabian e Zielinski, è un lusso che il Napoli non può permettersi. Con Lobotka intoccabile, per le capacità che sta dimostrando di agire da metronomo della squadra, con il rientro di Anguissa ed un Elmas che contro la Lazio ha dimostrato nuovamente che giocando per vie centrali e non sulle fasce può dare molto alla causa, forse sarebbe preferibile alternare lo spagnolo ed il polacco, affidandosi ad un calciatore di maggiore fisicità e corsa come il camerunense o il macedone.

Un altro nodo da sciogliere, poi, è quello dell’esterno destro offensivo. Troppo altalenanti, nel corso di tutta la stagione, le prestazioni di Politano e Lozano, che spesso hanno dimostrato di riuscire ad incidere maggiormente se impiegati a partita in corso. Ounas, dopo aver risolto i numerosi problemi fisici che lo hanno afflitto negli ultimi mesi, merita ora spazio e qualche chance da titolare. L’esterno algerino è cresciuto molto anche in fase difensiva. E soprattutto ha dalla sua una caratteristica non da poco: salta l’uomo e crea superiorità, cosa che ormai nel Napoli attuale non fa quasi più nessuno.