Calciomercato, Fabian e Zielinski nodi da sciogliere: il punto sulla loro situazione

Sebbene ci sia ancora un mercato lungo tutto agosto per risolvere i problemi della rosa, l'inizio della stagione si avvicina ed il Napoli ha numerosi nodi ancora da sciogliere. Oltre alle questioni del portiere e dell'attacco (Ospina e Mertens non sono stati sostituiti, mentre Petagna resta promesso sposo del Monza), anche a centrocampo diverse cose vanno sistemate.

Fabian Ruiz è in scadenza, innanzitutto. Una situazione simile a quella di Koulibaly con la differenza che per lo spagnolo non pare siano arrivate fin qui offerte convincenti. A quanto pare Giuntoli ha proposto un rinnovo, ma dall'entourage del centrocampista i dettagli non sono stati graditi. Cosa succederà? Difficile dirlo. Di certo se da un lato Fabian ha dalla sua il sostegno di Spalletti che lo ritiene imprescindibile, l'ultimo braccio di ferro simile tra dirigenza ed un giocatore portò due stagioni fa Milik ad essere messo fuori rosa. Da vedere.

Poi c'è la vicenda Zielinski. Il polacco sembrava destinato al West Ham, che ha accontentato le richieste del Napoli ma pare non sia riuscito a convincere il calciatore. Che sia seguito da qualche club che ritiene più interessante di quello londinese?