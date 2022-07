Mourinho, Fabian Ruiz e la storia su Instagram: indizio di mercato o casualità?

Josè Mourinho è uno di quei personaggi del calcio mondiale che riesce a far parlare di sè anche con una semplice storia sui social. In molti attribuiscono un significato ad ogni gesto dello "Special one", considerato da tutti come un vero e proprio maestro della comunicazione.

Ecco che allora anche nelle ultime ore una storia pubblicata dall'allenatore della Roma su Instagram ha acceso la fantasia e i sogni dei tifosi giallorossi.

Nell'immagine si intravede Mourinho che guarda la tv, in particolare Sky Sport 24, dove scorre in sovraimpressione una notizia che riguarda Fabian Ruiz. Da lì è partito il tam tam in rete tra i supporters capitolini, che hanno interpretato quella foto come un possibile indizio di mercato, piuttosto che una casualità.

Nella conferenza stampa di sabato scorso, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha tutt'altro che escluso l'addio del centrocampista spagnolo. Ma chiunque vorrà strappare da subito l'ex Betis al club partenopeo dovrà mettere sul piatto l'offerta giusta.

La storia di Mourinho su Instagram