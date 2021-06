CALCIOMERCATO NAPOLI - Dalla Spagna: "Il Real pronto a vendere Isco per prendere Fabian Ruiz"

Carlo Ancelotti e Fabian Ruiz potrebbero presto ricongiungersi, dopo l'anno e mezzo passato insieme al Napoli. Il nuovo tecnico del Real Madrid sarebbe pronto a riabbracciare il centrocampista ex Betis, secondo voci provenienti dalla Spagna.

I 'blancos' - secondo quanto riferisce DiarioGol - sarebbero pronti a mettere sul mercato Isco e cercare di far cassa (circa 30 milioni di euro), per poi puntare sull'azzurro. La richiesta del Napoli per il cartellino del nazionale iberico si aggira sui 50 milioni.

Anche il giornalista Eduardo Inda, a El Chiringuito, ha rivelato che Fabian Ruiz è il calciatore espressamente richiesto da Ancelotti alla dirigenza del Real Madrid.