AS - Il Napoli nega alla Spagna Fabian Ruiz per le Olimpiadi

Il Napoli non sembra intenzionato a concedere Fabian Ruiz alla Spagna per le Olimpiadi di Tokyo. A rivelare la notizia è il noto quotidiano sportivo iberico As.

Anche Manchester City e Roma, così come i partenopei, avrebbero negato l'ok per Ferran Torres, Rodri e Borja Mayoral alla selezione delle furie rosse che andrà in Giappone e che potrebbe contare sui madridisti Ceballos e Asensio come fuoriquota.