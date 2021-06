CALCIOMERCATO NAPOLI - Dalla Spagna: "Fabian Ruiz priorità del Barcellona"

Fabian Ruiz sarebbe una delle priorità del mercato del Barcellona. A riferirlo dalla Spagna nelle ultime ore è Radio Catalunya.

Il giocatore del Napoli piace molto e la dirigenza blaugrana avrebbe già parlato con l'entourage del centrocampista, ma non avrebbe ancora avviato una trattativa ufficiale con il club partenopeo, che chiede in cambio solamente contropartite economiche e non tecniche.

Il club catalano sembra ormai essere in svantaggio rispetto al Psg per aggiudicarsi l'olandese Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool e libero a parametro zero e per questo potrebbe virare nei prossimi giorni con decisione su Fabian Ruiz.