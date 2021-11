Due ex Napoli nello staff tecnico di Shevchenko al Genoa

Ci sono anche due ex del Napoli nel nuovo staff tecnico del nuovo allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko.

Il tecnico ucraino ha infatti deciso di avvalersi della collaborazione di Simone Bonomi, ex terzino azzurro nella stagione 2004-2005 ed ex collaboratore di Maurizio Sarri durante la sua esperienza sulla panchina partenopea, e di Valerio Fiori, ex preparatore dei portieri del Napoli nella scorsa stagione sotto la gestione Gattuso.

Il secondo di Shevchenko sarà, invece, l'ex terzino della Nazionale e del Milan ed ex storico vice di Carlo Ancelotti in rossonero, Mauro Tassotti.