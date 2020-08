Calciomercato Napoli, sfuma Everton: il brasiliano va per 20 milioni al Benfica

Niente Everton per il Napoli. La "stella" brasiliana del Gremio, campione della Coppa America con la Seleçao, non vestirà l'azzurro.

Il giocatore - Cebolinha per i brasiliani, per la somiglianza con un personaggio dei fumetti molto popolare - è arrivato a Lisbona dove firmerà un contratto con il Benfica.

Lo ha fortemente voluto l'allenatore Jorge Jesùs, che l'anno scorso era alla guida del Flamengo.

"Voglio indossare la maglia del Benfica e fare la storia di questo club", ha detto il giocatore al suo arrivo in Portogallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Everton è costato 20 milioni, ed è il sesto brasiliano dei lusitani insieme a Jardel, l'ex fiorentino Gilberto, Pedrinho, Gabriel, e l'ex Napoli (che però non ha mai giocato con gli azzurri) Carlos Vinicius.