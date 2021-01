Maradona, spunta un'altra presunta figlia in Argentina: ha 25 anni e gioca a calcio

Ci sarebbe un'altra presunta figlia di Maradona, secondo indiscrezioni emerse negli ultimi giorni in Argentina. E' quanto rivelato dal giornalista Luis Ventura.

La giovane, che si chiama Eugenia Laprovíttola, ha 25 anni, gioca a calcio con il numero 10, è mancina ed è nata nel luglio del 1995 a Lanus.

Eugenia, secondo quanto rivelato da Ventura in "Secretos Verdaderos", è stata adottata ma avrebbe scoperto per caso che il suo padre biologico potrebbe essere Diego Armando Maradona, quando alcuni giornalisti l'hanno avvicinata con documenti che hanno dimostrato questa possibilità. Solo allora ha iniziato ad approfondire la sua storia e il suo passato familiare, perché fino ad allora non sentiva il bisogno di sapere chi fossero stati i suoi genitori.

Ora Eugenia ha avviato le procedure di filiazione per scoprire l'identità dei genitori biologici, ma ha già fatto sapere di non essere interessata all'eredità.