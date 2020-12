Espulsione Insigne, furia Gattuso: "Solo in Italia ti buttano fuori per un vaffa dopo un rigore"

Una furia Rino Gattuso al termine di Inter-Napoli, persa dagli azzurri 1-0 nonostante avessero meritato ben altra sorte in campo. Complice anche l'arbitro Massa, apparso molto appannato in alcune decisioni tra le quali l'espulsione di Insigne per proteste (un'offesa?) subito dipo il rigore assegnato alla squadra di Conte.

"Ho detto a Massa - ha spiegato l'allenatore del Napoli ai microfoni di Sky - che due minuti prima dell'espulsione fai i complimenti a Insigne e due minuti dopo lo butti fuori. Solo in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede".