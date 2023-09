Esonero Rudi Garcia, crollano le quote dei bookmakers

Il Napoli di Garcia per ora non entusiasma, né come gioco né come risultati. Dopo le due vittorie nelle prime gare stagionali, sono arrivati una sconfitta in casa con la Lazio e un pareggio esterno col Genoa.

L’attenzione dei tifosi è piombata subito sul nuovo tecnico degli azzurri, le cui scelte non sembrano convincere una parte dell'ambiente partenopeo. E c’è anche chi arriva a dire che il tecnico francese non riuscirà a mangiare il proverbiale “panettone”. Su Snai, rileva agipronews, la quota dell'addio del tecnico entro la fine della stagione è più che dimezzata, scesa a 4,50 rispetto al 10 di inizio stagione. Incideranno molto le prestazioni nelle coppe, ma il destino dell’allenatore dipenderà anche dal rendimento dei suoi giocatori: Osimhen non è apparso in gran forma nell’ultima uscita, mentre a salvare il Napoli dalla sconfitta sono stati Raspadori e Politano, forse rinvigoriti da una settimana di allenamento in nazionale proprio agli ordini di Spalletti.