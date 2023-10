SKY - "Il Napoli valuta l'esonero di Garcia. De Laurentiis sta riflettendo"

Il futuro di Rudi Garcia sarebbe in bilico dopo la sconfitta interna per 3-1 contro la Fiorentina. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli starebbe riflettendo sulla posizione del tecnico francese.

"Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare con l'allenatore francese, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport. Nella giornata di lunedì 9 ottobre c'è stato un incontro tra le parti: presenti, oltre all'allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli. Sono ore importanti di riflessione in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Proprio lui aveva voluto fortemente l'ex Roma dopo l'addio di Luciano Spalletti", si legge sul sito ufficiale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.